Пинские милиционеры поймали вора и вернули пассажирке дизеля украденный кошелёк

Источник материала: Полесская правда



По информации официального представителя УВД Брестского облисполкома Натальи Сахарчук, в милицию обратилась жительница Жабинки, которая сообщила, что во время поездки на дизель-поезде «Лунинец – Брест» неизвестный тайно похитил забытый ею кошелек, в котором находились личные документы, деньги, банковские карточки и зубной протез.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками линейного пункта милиции станции Пинск, в том числе с использованием СВН, было установлено, что к хищению причастна неработающая жительница Дрогичина, 1961 года рождения.





Женщина созналась, что увидела на одном из пассажирских мест в вагоне кошелек. Осмотрев его, она решила забрать себе деньги, а остальное содержимое выбросить, при этом она сообщила милиционерам, где выкинула через окно поезда кошелек с содержимым.

Правоохранителям пришлось внимательно осмотреть более 2 км железнодорожного пути по маршруту следования поезда, выброшенные вещи удалось отыскать и вернуть владелице. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 205 УК Республики Беларусь (кража).