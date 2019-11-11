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Пинские милиционеры поймали вора и вернули пассажирке дизеля украденный кошелёк
12.11.2019 — ЧП | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками линейного пункта милиции станции Пинск, в том числе с использованием СВН, было установлено, что к хищению причастна неработающая жительница Дрогичина, 1961 года рождения.
Правоохранителям пришлось внимательно осмотреть более 2 км железнодорожного пути по маршруту следования поезда, выброшенные вещи удалось отыскать и вернуть владелице. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 205 УК Республики Беларусь (кража).
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