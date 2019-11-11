Под Минском пенсионер попал под поезд

Источник материала: Tut.by

Трагедия на железной дороге под Минском произошла днем 11 ноября на остановочном пункте «Роща» в Минской области, сообщает МВД .



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Под пассажирский поезд Брест — Минск попал 74-летний минчанин. Он погиб на месте.

Предварительно установлено, что пенсионер переходил пути по переходу, но перед приближающимся поездом, на сигналы локомотива не реагировал.

С начала года на железной дороге Беларуси произошло 94 несчастных случая, в результате которых 64 человека погибли и 30 травмированы.