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Под Минском пенсионер попал под поезд

12.11.2019 10:21 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Трагедия на железной дороге под Минском произошла днем 11 ноября на остановочном пункте «Роща» в Минской области, сообщает МВД.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Под пассажирский поезд Брест — Минск попал 74-летний минчанин. Он погиб на месте.

Предварительно установлено, что пенсионер переходил пути по переходу, но перед приближающимся поездом, на сигналы локомотива не реагировал.

С начала года на железной дороге Беларуси произошло 94 несчастных случая, в результате которых 64 человека погибли и 30 травмированы.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Пенсионер переходил пути по переходу, но перед приближающимся поездом.
 
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