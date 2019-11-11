|
Под Минском пенсионер попал под поезд
Источник материала: Tut.by
Трагедия на железной дороге под Минском произошла днем 11 ноября на остановочном пункте «Роща» в Минской области, сообщает
Под пассажирский поезд Брест — Минск попал 74-летний минчанин. Он погиб на месте.
Предварительно установлено, что пенсионер переходил пути по переходу, но перед приближающимся поездом, на сигналы локомотива не реагировал.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пенсионер переходил пути по переходу, но перед приближающимся поездом.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)