Источник материала: Полесская правда



Насыщенной для пинских пограничников выдалась минувшая неделя. Как сообщил корреспонденту pinsknews.by официальный представитель Пинского пограничного отряда Михаил Бут-Гусаим, 4 ноября, по имеющейся информации о возможном нарушении границы, сотрудники погранотряда организовали оперативно-разыскные мероприятия, которые дали положительный результат. В городе Пинске военнослужащие оперативного подразделения задержали украинца. Со слов задержанного, он находится в розыске на территории Украины за якобы совершенное уголовное преступление. Он был привлечен к административной ответственности в виде предупреждения с депортацией сроком на 5 лет.

В этот же день, по оперативной информации, в городе Иваново задержан неизвестный мужчина без документов, удостоверяющих личность. Позже выяснилось, что задержанный – житель Закарпатской области Украины. Мужчина сообщил что, возвращаясь с заработков из Российской Федерации, утерял документы, поэтому не направился в пункт пропуска для официального пересечения границы. За нарушение миграционного законодательства на территории Республики Беларусь гражданин Украины был депортирован из страны сроком на 2 года.

После завершения разбирательства обоих задержанных в установленном порядке передали украинской стороне.





10 октября при проведении санкционированного осмотра жилища у жителя Кобрина были найдены и изъяты банка с порохом, 4 охотничьих патрона к гладкоствольному ружью 16-го калибра, винтовка неустановленного образца. На эти предметы разрешение у владельца отсутствовало. По результатам проведенной баллистической экспертизы, 4 ноября в отношении жителя Кобрина сотрудники Пинского погранотряда возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 295 УК Республики Беларусь. За незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, предусмотрено наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет, или арест, или ограничение свободы на срок до пяти лет, или лишение свободы на срок до семи лет со штрафом или без штрафа.











Фото предоставлено Пинским погранотрядом