ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ИВЬЕ ВО ВРЕМЯ ПЬЯНКИ СОЖИТЕЛЬ УДАРИЛ НОЖОМ ЖЕНЩИНУ, НО ОНИ ПРОДОЛЖИЛИ ПИТЬ, ПОКА ТА НЕ УМЕРЛА

12.11.2019 — ЧП | Ивьевский край  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ивьевский край

Вечером 5 ноября в доме в одной из деревень района с проникающим колото-резанным ранением обнаружено тело 35-летней женщины.

По предварительным данным, около 11.00 часов того же дня во время распития спиртных напитков между женщиной и ее сожителем возник конфликт, в ходе которого он ножом нанес ей удар. В течение дня сожители продолжили распивать спиртное, за медицинской помощью они не обращались. Вечером женщине стало плохо, вскоре по месту жительства она скончалась,сообщили в СК.

Следователями осмотрено место происшествия, обнаружен и изъят нож, другие предметы и объекты, по которым планируется назначение ряда экспертных исследований. 

В отношении 32-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.147 Уголовного кодекса (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшее по неосторожности смерть). В настоящий момент подозреваемый допрошен, к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.

 
 
Ссылка на источник 53
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вечером 5 ноября в доме в одной из деревень района с проникающим колото-резанным ранением обнаружено тело 35-летней женщины. По предварительным данным, около 11.00...
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Насыщенной для пинских пограничников выдалась минувшая неделя
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика