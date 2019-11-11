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На территории парка боевых машин в механизированной бригаде в Гродно ликвидируется пожар

12.11.2019 11:40 — ЧП | БT  
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Источник материала: БT

На территории парка боевых машин в механизированной бригаде в Гродно в настоящий момент ликвидируется пожар. В тушении принимают участие пожарные расчеты МЧС. Пострадавших нет. Информация будет уточняться.
 
Теги: Гродно
 
 
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На территории парка боевых машин в механизированной бригаде в Гродно в настоящий момент ликвидируется пожар. В тушении принимают участие пожарные расчеты МЧС....
 
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