|
На территории парка боевых машин в механизированной бригаде в Гродно ликвидируется пожар
Источник материала: БTНа территории парка боевых машин в механизированной бригаде в Гродно в настоящий момент ликвидируется пожар. В тушении принимают участие пожарные расчеты МЧС. Пострадавших нет. Информация будет уточняться.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На территории парка боевых машин в механизированной бригаде в Гродно в настоящий момент ликвидируется пожар. В тушении принимают участие пожарные расчеты МЧС....
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)