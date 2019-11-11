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В Минске задержан серийный похититель мобильных аксессуаров
Источник материала: БTВ столице задержан серийный похититель мобильных аксессуаров. Как говорят в МВД, так 27-летний житель Минской области зарабатывал себе на жизнь. Из магазинов с техникой он уносил наушники, беспроводную гарнитуру, аккумуляторные батареи. Товар продавал на столичных рынках за полцены, а выручку тратил на себя. Теперь фигуранту предстоит возместить ущерб на сумму свыше 1900 рублей. Ранее молодой человек уже попадал в поле зрения милиции за аналогичные преступления.
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В столице задержан серийный похититель мобильных аксессуаров. Как говорят в МВД, так 27-летний житель Минской области зарабатывал себе на жизнь. Из магазинов с...
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