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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Минске задержан серийный похититель мобильных аксессуаров В столице задержан серийный похититель мобильных аксессуаров. Как говорят в МВД, так 27-летний житель Минской области зарабатывал себе на жизнь. Из магазинов с...

В столице задержан серийный похититель мобильных аксессуаров. Как говорят в МВД, так 27-летний житель Минской области зарабатывал себе на жизнь. Из магазинов с техникой он уносил наушники, беспроводную гарнитуру, аккумуляторные батареи. Товар продавал на столичных рынках за полцены, а выручку тратил на себя. Теперь фигуранту предстоит возместить ущерб на сумму свыше 1900 рублей. Ранее молодой человек уже попадал в поле зрения милиции за аналогичные преступления.