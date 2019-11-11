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Устанавливается личность мужчины, который передвигался по ул. Стафеева с пакетом в руках

12.11.2019 12:54 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Брестским РОВД устанавливается личность мужчины, передвигавшегося 19 октября 2019 года около 12.00 часов по улице Стафеева в Бресте (в направлении улицы Московской).

Устанавливается личность мужчины, который передвигался по ул. Стафеева с пакетом в руках

При наличии какой-либо информации о данном мужчине просьба сообщить по телефонам 80292203491, 8033 3312909 либо по телефону «102».

 
Теги: Брест
 
 
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  Брестским РОВД устанавливается личность мужчины, передвигавшегося 19 октября 2019 года около 12.00 часов по улице Стафеева в Бресте (в направлении улицы Московской). ...
 
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