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Устанавливается личность мужчины, который передвигался по ул. Стафеева с пакетом в руках
12.11.2019 12:54 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Брестским РОВД устанавливается личность мужчины, передвигавшегося 19 октября 2019 года около 12.00 часов по улице Стафеева в Бресте (в направлении улицы Московской).
При наличии какой-либо информации о данном мужчине просьба сообщить по телефонам 80292203491, 8033 3312909 либо по телефону «102».
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Брестским РОВД устанавливается личность мужчины, передвигавшегося 19 октября 2019 года около 12.00 часов по улице Стафеева в Бресте (в направлении улицы Московской). ...
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