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В Бресте горела бумага в почтовом ящике на ул. Скрипникова и балкон на Набережной

12.11.2019 12:54 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

С 6-00 11.11.2019 до 6-00 12.11.2019 на территории Брестской области зарегистрировано 2 пожара (в г. Бресте).

Бресте горела бумага в почтовом ящике на ул. Скрипникова и балкон на Набережной" alt="В Бресте горела бумага в почтовом ящике на ул. Скрипникова и балкон на Набережной" oncontextmenu="return false;" ondragstart="return false" oncopy="return false" src="http://www.21.by/pub/news/2019/11/1573552442993574.jpg" style="width: 750px; height: 481px;">

11.11.2019 г., 14-19. В г. Бресте на ул. Скрипникова произошел пожар в кирпичном многоквартирном жилом доме. Огнем повреждено лакокрасочное покрытие двух металлических почтовых ящиков, уничтожена бумажная продукция. Горение ликвидировано до прибытия подразделений МЧС. Причина пожара устанавливается.

11.11.2019 г., 19-55. В г. Бресте на набережной Франциска Скорины произошел пожар в кирпичном многоквартирном жилом доме, в квартире, принадлежащей гр-ке 1963 г.р. Огнем повреждена деревянная балконная рама и имущество на балконе. Горение ликвидировано до прибытия подразделений МЧС. Причина пожара устанавливается.

 
Теги: Брест
 
 
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  С 6-00 11.11.2019 до 6-00 12.11.2019 на территории Брестской области зарегистрировано 2 пожара (в г. Бресте). 11.11.2019 г., 14-19. В г. Бресте на ул. Скрипникова произошел пожар в...
 
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