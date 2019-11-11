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В Бресте горела бумага в почтовом ящике на ул. Скрипникова и балкон на Набережной
12.11.2019 12:54 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
С 6-00 11.11.2019 до 6-00 12.11.2019 на территории Брестской области зарегистрировано 2 пожара (в г. Бресте).
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11.11.2019 г., 14-19. В г. Бресте на ул. Скрипникова произошел
11.11.2019 г., 19-55. В г. Бресте на набережной Франциска Скорины произошел пожар в кирпичном многоквартирном жилом доме, в квартире, принадлежащей гр-ке 1963 г.р. Огнем повреждена деревянная балконная рама и имущество на балконе. Горение ликвидировано до прибытия подразделений МЧС. Причина пожара устанавливается.
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С 6-00 11.11.2019 до 6-00 12.11.2019 на территории Брестской области зарегистрировано 2 пожара (в г. Бресте). 11.11.2019 г., 14-19. В г. Бресте на ул. Скрипникова произошел пожар в...
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