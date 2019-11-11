В Борисове будут судить сестру убитого три года назад мужчины

Источник материала: Единство

12 ноября Суд Борисовского района начнет рассматривать уголовное дело по обвинению 49-летней женщины в убийстве брата. Преступление было совершено на территории частного домовладения более трех лет назад.

Помощник председателя Минского областного суда Юлия Корзун сообщила, что судебный процесс 12 ноября начнется в 10:30.

Согласно информации УСК по Минской области, 2 апреля 2019 года в Борисовском районе следователи, сотрудники УВД Миноблисполкома и эксперт Государственного комитета судебных экспертиз при проверке оперативной информации обнаружили на огороженной территории частного приусадебного участка человеческие останки с признаками насильственной смерти.

Костные останки могли принадлежать местному жителю 1961 года рождения. Местонахождение мужчины не было известно его брату несколько лет, и в декабре 2018 года он обратился в милицию.

Проведенными следственными действиями и оперативно-розыскными мероприятиями установлена причастность к убийству мужчины его 49-летней сестры.

На первоначальном этапе расследования были получены сведения о том, что преступление совершено около трех лет назад в процессе возникшей между родственниками ссоры.

В ходе допроса женщина сообщила, что с целью сокрытия следов преступления закопала тело на своем участке.

При проведении осмотров были изъяты вещественные доказательства, в том числе предполагаемое орудие преступления – топор.

По словам Юлии Корзун, в суде дело будет рассматриваться по первой части статьи 139 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Убийство».

Преступление наказывается лишением свободы на срок от шести до пятнадцати лет.