ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Борисове будут судить сестру убитого три года назад мужчины

12.11.2019 — ЧП | Единство  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Единство

12 ноября Суд Борисовского района начнет рассматривать уголовное дело по обвинению 49-летней женщины в убийстве брата. Преступление было совершено на территории частного домовладения более трех лет назад.

Помощник председателя Минского областного суда Юлия Корзун сообщила, что судебный процесс 12 ноября начнется в 10:30.

Согласно информации УСК по Минской области, 2 апреля 2019 года в Борисовском районе следователи, сотрудники УВД Миноблисполкома и эксперт Государственного комитета судебных экспертиз при проверке оперативной информации обнаружили на огороженной территории частного приусадебного участка человеческие останки с признаками насильственной смерти.

Костные останки могли принадлежать местному жителю 1961 года рождения. Местонахождение мужчины не было известно его брату несколько лет, и в декабре 2018 года он обратился в милицию.

Проведенными следственными действиями и оперативно-розыскными мероприятиями установлена причастность к убийству мужчины его 49-летней сестры.

На первоначальном этапе расследования были получены сведения о том, что преступление совершено около трех лет назад в процессе возникшей между родственниками ссоры.

В ходе допроса женщина сообщила, что с целью сокрытия следов преступления закопала тело на своем участке.

При проведении осмотров были изъяты вещественные доказательства, в том числе предполагаемое орудие преступления – топор.

По словам Юлии Корзун, в суде дело будет рассматриваться по первой части статьи 139 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Убийство».

Преступление наказывается лишением свободы на срок от шести до пятнадцати лет.

https://www.mlyn.by

 
 
Ссылка на источник 20
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Останки убитого пролежали на участке подозреваемой около трех лет.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Под Минском пенсионер попал под поезд
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • мужские классические брюки инфа
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика