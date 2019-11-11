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На территории парка боевых машин в Гродно произошел пожар
12.11.2019 — ЧП | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
По информации министерства, пожар уже ликвидирован. В его тушении принимали участие пожарные расчеты МЧС.
Как сообщалось, пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.
Фото БелТА.
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> На территории парка боевых машин в механизированной бригаде в Гродно произошел пожар. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Министерства обороны,...
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