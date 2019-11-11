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На территории парка боевых машин в Гродно произошел пожар

12.11.2019 — ЧП | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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На территории парка боевых машин в Гродно произошел пожар
На территории парка боевых машин в механизированной бригаде в Гродно произошел пожар. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Министерства обороны, информирует БЕЛТА.

По информации министерства, пожар уже ликвидирован. В его тушении принимали участие пожарные расчеты МЧС.

Как сообщалось, пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.

По информации БелТА.

Фото БелТА.

 
Теги: Гродно
 
 
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> На территории парка боевых машин в механизированной бригаде в Гродно произошел пожар. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Министерства обороны,...
 
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