На территории парка боевых машин в Гродно произошел пожар

Источник материала: Полесская правда



На территории парка боевых машин в механизированной бригаде в Гродно произошел пожар. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Министерства обороны, информирует БЕЛТА.

По информации министерства, пожар уже ликвидирован. В его тушении принимали участие пожарные расчеты МЧС.

Как сообщалось, пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.

По информации БелТА.

Фото БелТА.