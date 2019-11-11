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Молодой человек откусил другу часть уха. Пришить его не смогли - откушенное парни потеряли

12.11.2019 15:12 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Кричевском районе 20-летнего парня подозревают в том, что он откусил другу часть уха, а также искусал палец на руке. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело, сообщили в СК.


Фото: Следственный комитет

По предварительной информации, 5 ноября в доме в деревне Свадковичи компания молодых людей пила алкоголь. Ночью 18-летний парень проснулся от острой боли — его 20-летний знакомый откусил ему часть правого уха. В компании также была девушка. Она оказала потерпевшему первую помощь, а хозяин дома вызвал милицию. Пришить часть уха врачи не смогли, так как молодые люди по дороге в больницу ее потеряли.

Выяснилось, что у жертвы также были укушенные раны на пальце руки, а на лице — ссадины и кровоподтеки.

Экспертиза установила, что это тяжкие телесные повреждения. В отношении 20-летнего парня возбуждено уголовное дело.

Подозреваемый пояснить ничего не мог — сказал, что был сильно пьян.

Что же произошло, разбирается следствие.

 
 
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