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Молодой человек откусил другу часть уха. Пришить его не смогли - откушенное парни потеряли
Источник материала: Tut.by
В Кричевском районе 20-летнего парня подозревают в том, что он откусил другу часть уха, а также искусал палец на руке. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело,
По предварительной информации, 5 ноября в доме в деревне Свадковичи компания молодых людей пила алкоголь. Ночью 18-летний парень проснулся от острой боли — его 20-летний знакомый откусил ему часть правого уха. В компании также была девушка. Она оказала потерпевшему первую помощь, а хозяин дома вызвал милицию. Пришить часть уха врачи не смогли, так как молодые люди по дороге в больницу ее потеряли.
Выяснилось, что у жертвы также были укушенные раны на пальце руки, а на лице — ссадины и кровоподтеки.
Экспертиза установила, что это тяжкие телесные повреждения. В отношении 20-летнего парня возбуждено уголовное дело.
Подозреваемый пояснить ничего не мог — сказал, что был сильно пьян.
Что же произошло, разбирается следствие.
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У жертвы были укусы и на пальце руки.
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