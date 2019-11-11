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В Кличевском районе мужчина убил жену, завернул тело в ковер, спрятал в подвале - и продолжил пить
Источник материала: Tut.by
В убийстве жены подозревают 37-летнего жителя деревни Усохи Кличевского района,
По предварительным данным, днем 10 ноября супруги вместе пили и начали ссориться из-за ревности. Мужчина схватил нож и один раз ударил им 46-летнюю жену — она умерла на месте.
Мужчина завернул тело убитой в ковер, спрятал в подвале дома и продолжил пить. Только вечером он позвонил в милицию и признался в убийстве.
Мужчина задержан.
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Милицию мужчина вызывал сам - вечером.
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