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Житель Борисовского района обокрал сельский магазин более чем на 1000 рублей

12.11.2019 — ЧП | Единство  
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Источник материала: Единство

Сообщение о том, что магазин, который находится в деревне Зембин Борисовского района, ограбили, поступило в оперативно-дежурную службу от продавца данного магазина в минувшую субботу в полночь. Грабителя удалось оперативно задержать, в том числе и благодаря сработанной в магазине охранной GSM-сигнализации.

Было установлено, что неработающий ранее судимый житель Борисовского района, сорвав металлическую решетку и разбив окно, проник в помещение магазина и совершил кражу алкогольной продукции, нескольких блоков сигарет и более 1000 рублей из кассы, после чего спрятал похищенное в кустах. А там распределил по пакетам и направился в гости к своему знакомому.

Мужчину задержали в течение часа после кражи по месту жительства его приятеля. Часть похищенного изъята.

К слову, имея на руках достаточно крупную сумму денег, подозреваемый планировал продолжить отдых в городе Борисове. И даже с этой целью успел вызвать такси. Но сотрудники милиции наведались раньше, и планам не удалось свершиться.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК Республики Беларусь (Кража). Ему грозит до трех лет лишения на свободы.

https://minobl.mvd.gov.by

 
 
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