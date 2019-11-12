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Устанавливает личности женщины и мужчины, которые забрали чужой кошелёк

13.11.2019 12:40 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

ОУР ОВД администрации Ленинского района Бреста устанавливает личности женщины и мужчины, которые забрали чужой кошелёк, когда находились в магазине, расположенном по адресу: Брест, пр-т Машерова, д.17, в период времени с 20:12 до 20:40 часов 05.06.2019.

Устанавливает личности женщины и мужчины, которые забрали чужой кошелёк


Лицам, которые узнали себя на фотографии, а также гражданам, кто их знает, просьба сообщить сотрудникам милиции по телефонам: м.т.+375(29)7207426 Владислав Андреевич, р.т. 27-59-21, м.т. дежурного 8236590, либо по телефону 102.

Устанавливает личности женщины и мужчины, которые забрали чужой кошелёк

 
Теги: Брест
 
 
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  ОУР ОВД администрации Ленинского района Бреста устанавливает личности женщины и мужчины, которые забрали чужой кошелёк, когда находились в магазине,...
 
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