Мужчина спас соседского мальчика при пожаре и рассказал, как это произошло

Источник материала: Виртуальный Брест

Казалось бы, в современном мире люди нередко обходят стороной чужую беду, но… это не в нашей истории. 8 ноября во время пожара в одной из квартир многоквартирного жилого дома по улице Советской в агрогородке Вулька-Обровская Ивацевичского района 34-летний Дмитрий Крицкий спас соседского мальчика Егора .





- Проходя по коридору, - рассказывает Дмитрий, - я заметил, что из-под двери соседской квартиры идет дым. Постучав, я спросил: «Есть кто-нибудь?», а в ответ детское «Мама…». Подумав, что потрачу драгоценное время на поиски лома или топора для вскрытия двери, я решил: выбью ногой. Поток горячего воздуха и дыма с первого раза не дали мне войти в квартиру, но, прикрыв нос и пригнувшись, я все же пробрался внутрь и пошел на голос Егора… И на полу в коридоре увидел его. Схватив Егора за руку и прижав к себе, начал выбираться на улицу. Уже на улице он спросил у меня, где мама. В ответ я ему объяснил, что мама на работе и передал врачу нашей амбулатории.

- Спасибо, Дима, что не прошел мимо! - говорит Ольга Кулинич, мама Егора. - Никогда бы не подумала, что мой ребенок может взять спички в руки, да и сами понадеялись на дочь - что вернется домой и присмотрит за младшим братом. А тут… Главное, что с Егором все в порядке! Хорошо, что есть люди, которые готовы прийти на помощь! И хочется сказать, чтобы родители никогда не оставляли детей одних, как это сделала я… Даже «на минуточку» не оставляйте!