В Глусском районе в результате ДТП погибла женщина

Источник материала: Радзiма





В Глусском районе 12 ноября под колесами автомобиля погибла женщина, сообщает mvd.gov.by .

12 ноября в 18:50 45-летний житель Речицы, управляя автомобилем «Шкода Октавия» на автодороге Р-55 «Бобруйск-Любань–Красная Слобода», со стороны г. Любани, в направлении г. п. Глуска, на 54 км вблизи д. Брады Глусского района, совершил наезд на 74-летнюю женщину, двигавшуюся по краю проезжей части дороги в попутном направлении по ходу движения автомобиля. Пенсионерка не была обозначена световозвращающими элементами. От полученных травм женщина скончалась на месте ДТП.