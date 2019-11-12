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В Глусском районе в результате ДТП погибла женщина

13.11.2019 — ЧП | Радзiма  
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Источник материала: Радзiма

В Глусском районе в результате ДТП погибла женщина

В Глусском районе 12 ноября под колесами автомобиля погибла женщина, сообщает mvd.gov.by

12 ноября в 18:50 45-летний житель Речицы, управляя автомобилем «Шкода Октавия» на автодороге  Р-55 «Бобруйск-Любань–Красная Слобода», со стороны г. Любани, в направлении г. п. Глуска, на 54 км вблизи д. Брады Глусского района, совершил наезд на 74-летнюю женщину, двигавшуюся по краю проезжей части дороги в попутном направлении по ходу движения автомобиля.  Пенсионерка не была обозначена световозвращающими элементами. От полученных травм женщина скончалась на месте ДТП.

 
 
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В Глусском районе 12 ноября под колесами автомобиля погибла женщина, сообщает mvd.gov.by.  12 ноября в 18:50 45-летний житель Речицы, управляя автомобилем...
 
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