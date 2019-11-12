Попытка ввоза не удалась

Источник материала: Кричевская жизнь

Почти 30 тонн зерна без необходимых товаросопроводительных документов намеревались ввезти из России в Беларусь.

Данный факт установлен могилевскими и гомельскими таможенниками при проведении специальных мероприятий в Мстиславском районе Могилевской области. Вблизи границы с Российской Федерацией сотрудники таможенных органов приостановили движение транспортного средства DAF, в грузовом отсеке которого и перемещалась пшеница.

В ходе дальнейших проверочных мероприятий установлено, что зерно перемещалось без фитосанитарных сертификатов, подтверждающих безопасность товара, и других товаросопроводительных документов.

По данному факту Могилевской таможней начат админист­ративный процесс в соответствии с ч.4 ст. 12.17 КоАП Республики Беларусь. Данной статьей предусмотрен штраф в размере до 50% от стоимости перемещаемого товара.

По материалам

Могилевской таможни.