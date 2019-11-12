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Попытка ввоза не удалась
13.11.2019 — ЧП | Кричевская жизнь
Источник материала: Кричевская жизнь
Почти 30 тонн зерна без необходимых товаросопроводительных документов намеревались ввезти из России в Беларусь.
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Почти 30 тонн зерна без необходимых товаросопроводительных документов намеревались ввезти из России в Беларусь. Данный факт установлен могилевскими и гомельскими
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