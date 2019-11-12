В Борисове мужчина украл мобильные телефоны у собутыльницы

Источник материала: Единство

На месте правоохранители установили: борисовчанка действительно накануне употребляла спиртное в компании своего знакомого, после ухода которого и обнаружила пропажу.

В кратчайшие сроки стражи порядка установили личность гостя. Им оказался ранее судимый 55-летний борисовчанин. Мужчина признался, что воспользовался тем, что женщина уснула, приняв изрядное количество спиртного.

Задержанный сознался в содеянном и рассказал, что один из телефонов онв тот же день продал незнакомой женщине на рынке за 50 рублей, а вырученные деньги потратил на свои нужды, в частности, на алкоголь. Что касается второго гаджета, то со слов мужчины, онего утерял. Где именно он «оставил» второй гаджет, в настоящий момент устанавливают сотрудники милиции.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 205 Уголовного кодекса Республики Беларусь (Кража). Мужчине грозит до трех лет лишения свободы.

ГИОС Борисовского РУВД