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В Борисове мужчина украл мобильные телефоны у собутыльницы

13.11.2019 — ЧП | Единство  
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Источник материала: Единство

На месте правоохранители установили: борисовчанка действительно накануне употребляла спиртное в компании своего знакомого, после ухода которого и обнаружила пропажу.

В кратчайшие сроки стражи порядка установили личность гостя. Им оказался ранее судимый 55-летний борисовчанин. Мужчина признался, что воспользовался тем, что женщина уснула, приняв изрядное количество спиртного.

 Задержанный сознался в содеянном и рассказал, что один из телефонов онв тот же день продал незнакомой женщине на рынке за 50 рублей, а вырученные деньги потратил на свои нужды, в частности, на алкоголь. Что касается второго гаджета, то со слов мужчины, онего утерял. Где именно он «оставил» второй гаджет, в настоящий момент устанавливают сотрудники милиции.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 205 Уголовного кодекса Республики Беларусь (Кража). Мужчине грозит до трех лет лишения свободы.

 ГИОС Борисовского РУВД

 
 
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В Борисовский РУВД за помощью обратилась 57-летняя жительница районного центра с заявлением о краже двух мобильных телефонов. Причиненный ущерб потерпевшая...
 
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