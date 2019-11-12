Водитель маршрутного такси номер 12 сбил пешехода, СК ищет очевидцев происшествия

Источник материала: Виртуальный Брест

Брестским межрайонным отделом Следственного комитета Республики Беларусь осуществляется поиск очевидцев и свидетелей ДТП, происшедшего 11.11.2019 напротив дома 13 по улице Советской в городе Бресте рядом с Брестским психоневрологическим диспансером, в результате которого примерно в 08:10 часов водитель автомобиля «Мерседес Спринтер», следовавший по маршруту номер 12, совершил наезд на пешехода, пересекавшего проезжую часть улицы Мицкевича по нерегулируемом у пешеходному переходу справа налево по ходу движения автомобиля.





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В результате ДТП пешеходу причинены тяжкие телесные повреждения.







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