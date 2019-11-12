ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Водитель маршрутного такси номер 12 сбил пешехода, СК ищет очевидцев происшествия

13.11.2019 16:44 — ЧП | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Брестским межрайонным отделом Следственного комитета Республики Беларусь осуществляется поиск очевидцев и свидетелей ДТП, происшедшего 11.11.2019 напротив дома 13 по улице Советской в городе Бресте рядом с Брестским психоневрологическим диспансером, в результате которого примерно в 08:10 часов водитель автомобиля «Мерседес Спринтер», следовавший по маршруту номер 12, совершил наезд на пешехода, пересекавшего проезжую часть улицы Мицкевича по нерегулируемом у пешеходному переходу справа налево по ходу движения автомобиля.

Водитель маршрутного такси номер 12 сбил пешехода, СК ищет очевидцев происшествия

фото - иллюстрация

В результате ДТП пешеходу причинены тяжкие телесные повреждения.

Водитель маршрутного такси номер 12 сбил пешехода, СК ищет очевидцев происшествия


Для связи необходимо обращаться по телефонам 273974, +375295282482 Шевчук Владимир Степанович или 273976, +375292285223 Котар Максим Анатольевич.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Брестским межрайонным отделом Следственного комитета Республики Беларусь осуществляется поиск очевидцев и свидетелей ДТП, происшедшего 11.11.2019 напротив дома 13...
 
Новости дня
Новости ЧП
 
В Глусском районе в результате ДТП погибла женщина
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика