На ул. Генерала Попова бетонная балка рухнула на автомобиль и придавила людей

Источник материала: Виртуальный Брест

Обстоятельства выясняются, инцидент имел место сегодня, 13 ноября 2019 года на ул. Генерала Попова в Бресте.





Бетонная балка рухнула на автомобиль, в котором были люди. Очевидцы говорят, что произошло это потому, что не был опущен гидроманипулятор, а возможно, он просто оказался слишком высоко и задел за балку. Автомобиль перевозил вагончик.





На месте происшествия работают спасатели и медики. Предварительно - пострадали водитель и пассажир.