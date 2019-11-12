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На ул. Генерала Попова бетонная балка рухнула на автомобиль и придавила людей

13.11.2019 16:44 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Обстоятельства выясняются, инцидент имел место сегодня, 13 ноября 2019 года на ул. Генерала Попова в Бресте.

На ул. Генерала Попова бетонная балка рухнула на автомобиль и придавила людей

Бетонная балка рухнула на автомобиль, в котором были люди. Очевидцы говорят, что произошло это потому, что не был опущен гидроманипулятор, а возможно, он просто оказался слишком высоко и задел за балку. Автомобиль перевозил вагончик.

На ул. Генерала Попова бетонная балка рухнула на автомобиль и придавила людей

На месте происшествия работают спасатели и медики. Предварительно - пострадали водитель и пассажир.

 
Теги: Брест
 
 
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  Обстоятельства выясняются, инцидент имел место сегодня, 13 ноября 2019 года на ул. Генерала Попова в Бресте. Бетонная балка рухнула на автомобиль, в котором были...
 
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