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На ул. Генерала Попова бетонная балка рухнула на автомобиль и придавила людей
13.11.2019 16:44 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Обстоятельства выясняются, инцидент имел место сегодня, 13 ноября 2019 года на ул. Генерала Попова в Бресте.
Бетонная балка рухнула на автомобиль, в котором были люди. Очевидцы говорят, что произошло это потому, что не был опущен гидроманипулятор, а возможно, он просто оказался слишком высоко и задел за балку. Автомобиль перевозил вагончик.
На месте происшествия работают спасатели и медики. Предварительно - пострадали водитель и пассажир.
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