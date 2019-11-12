В Пинске коммунальники повредили газопровод - и оставили без газа три многоэтажки

Источник материала: Tut.by

13 ноября около 11.40 в Пинске на улице Брестской работники Пинского ЖКХ повредили подземный газопровод, сообщает МЧС.



Фото: МЧС

Поврежденный участок отключили от системы. В результате инцидента до 14.55 не было газа в трех многоквартирных домах.

Земляные работы проводились без разрешения и присутствия работников «Пинскгаза».

Расследованием причин инцидента занимается комиссия с участием Госпромнадзора.