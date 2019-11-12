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В Пинске коммунальники повредили газопровод - и оставили без газа три многоэтажки
Источник материала: Tut.by
13 ноября около 11.40 в Пинске на улице Брестской работники Пинского ЖКХ повредили подземный газопровод,
Поврежденный участок отключили от системы. В результате инцидента до 14.55 не было газа в трех многоквартирных домах.
Земляные работы проводились без разрешения и присутствия работников «Пинскгаза».
Расследованием причин инцидента занимается комиссия с участием Госпромнадзора.
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Земляные работы проводились без разрешения и присутствия работников «Пинскгаза».
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