 В Бресте манипулятор задел балку эстакады: официальная информация

Источник материала: Виртуальный Брест

13.11.2019 года в 15-39 в центр оперативного управления Брестского областного управления МЧС поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на улице генерала Попова. Когда к месту вызова прибытии подразделения МЧС , выяснилось, что в манипулятор «КамАЗа» зацепил поперечную балку эстакады, проложенной над проезжей частью.





Она упала на кабину грузового автомобиля и внутри заблокированы два человека.







В 16-30 работниками МЧС из автомобиля при помощи специального инструмента и с использованием автокрана и фронтального погрузчика были деблокированы двое мужчин, водитель и пассажир, работники предприятия по доставке. Оба пострадавших с травмами различной степени тяжести госпитализированы в больницу.



















Предварительная информация: водитель автомобиля "КамАЗ" во время движения зацепил башенно-стреловым краном бетонную опору. Она обрушилась на кабину, придавив находящихся в ней водителя и пассажира.





Восстановительные работы продолжаются. На месте работает следственно-оперативная группа.