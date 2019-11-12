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В Бресте манипулятор задел балку эстакады: официальная информация
13.11.2019 18:46 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
13.11.2019 года в 15-39 в центр оперативного управления Брестского областного управления
Она упала на кабину грузового автомобиля и внутри заблокированы два человека.
В 16-30 работниками МЧС из автомобиля при помощи специального инструмента и с использованием автокрана и фронтального погрузчика были деблокированы двое мужчин, водитель и пассажир, работники предприятия по доставке. Оба пострадавших с травмами различной степени тяжести госпитализированы в больницу.
Предварительная информация: водитель автомобиля "КамАЗ" во время движения зацепил башенно-стреловым краном бетонную опору. Она обрушилась на кабину, придавив находящихся в ней водителя и пассажира.
Восстановительные работы продолжаются. На месте работает следственно-оперативная группа.
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13.11.2019 года в 15-39 в центр оперативного управления Брестского областного управления МЧС поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на улице...
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