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В Бресте манипулятор задел балку эстакады: официальная информация

13.11.2019 18:46 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

13.11.2019 года в 15-39 в центр оперативного управления Брестского областного управления МЧС поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на улице генерала Попова. Когда к месту вызова прибытии подразделения МЧС, выяснилось, что в манипулятор «КамАЗа» зацепил поперечную балку эстакады, проложенной над проезжей частью.

В Бресте манипулятор задел балку эстакады: официальная информация

Она упала на кабину грузового автомобиля и внутри заблокированы два человека.

В Бресте манипулятор задел балку эстакады: официальная информация
 В Бресте манипулятор задел балку эстакады: официальная информация

В 16-30 работниками МЧС из автомобиля при помощи специального инструмента и с использованием автокрана и фронтального погрузчика были деблокированы двое мужчин, водитель и пассажир, работники предприятия по доставке. Оба пострадавших с травмами различной степени тяжести госпитализированы в больницу.

В Бресте манипулятор задел балку эстакады: официальная информация
 В Бресте манипулятор задел балку эстакады: официальная информация

В Бресте манипулятор задел балку эстакады: официальная информация

В Бресте манипулятор задел балку эстакады: официальная информация

В Бресте манипулятор задел балку эстакады: официальная информация

Предварительная информация: водитель автомобиля "КамАЗ" во время движения зацепил башенно-стреловым краном бетонную опору. Она обрушилась на кабину, придавив находящихся в ней водителя и пассажира.

В Бресте манипулятор задел балку эстакады: официальная информация

Восстановительные работы продолжаются. На месте работает следственно-оперативная группа.

 
 
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  13.11.2019 года в 15-39 в центр оперативного управления Брестского областного управления МЧС поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на улице...
 
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