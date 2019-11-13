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В Гродненском районе двое мужчин привязали пенсионера к дереву в лесном массиве. Возбуждено уголовное дело

14.11.2019 — ЧП | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В Гродненском районе двое мужчин привязали пенсионера к дереву в лесном массиве. Возбуждено уголовное дело

Установлено, что события имели место вблизи одной из деревень Гродненского района.

Гродненским межрайонным отделом Следственного комитета продолжается расследование уголовного дела по факту незаконного лишения свободы 60-летнего мужчины.

 Двое мужчин, 1989 года рождения, используя клейкую прозрачную ленту вечером 24 октября в лесном массиве привязали пенсионера к дереву.

По данным следствия, подозреваемые хотели «помочь» с разделом совместно нажитого имущества бывшей супруге потерпевшего, с которой у него были напряженные отношения. 30-летние мужчины рассчитывали на то, что женщина за это заплатит. Официально подозреваемые нигде не работали, ранее неоднократно судимы.

Кроме того, следователями установлено, что за две недели до произошедшего между потерпевшим и одним из подозреваемых произошел конфликт, в результате которого 30-летний мужчина нанес пенсионеру удар в область головы.

Следователями осмотрено место происшествия, назначен ряд экспертиз, с участием потерпевшего и двух подозреваемых проведено опознание. С обоими подозреваемыми, а также с бывшей супругой потерпевшего проведены проверки показаний на месте.

Гродненским межрайонным отделом Следственного комитета обоим мужчинам предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 183 (незаконное лишение свободы) Уголовного кодекса Республики Беларусь, к обвиняемым применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

56-летняя бывшая супруга потерпевшего в настоящий момент подозревается в пособничестве к незаконному лишению его свободы (ст. 16 и ч. 1 ст. 183 Уголовного кодекса Республики Беларусь). 

В ходе расследования уголовного дела действиям всех его фигурантов будет дана окончательная правовая оценка

sk.gov.by
 
 
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Установлено, что события имели место вблизи одной из деревень Гродненского района. Гродненским межрайонным отделом Следственного комитета продолжается...
 
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