В Гродненском районе двое мужчин привязали пенсионера к дереву в лесном массиве. Возбуждено уголовное дело

Источник материала: Вороновская газета





Установлено, что события имели место вблизи одной из деревень Гродненского района.

Гродненским межрайонным отделом Следственного комитета продолжается расследование уголовного дела по факту незаконного лишения свободы 60-летнего мужчины.

Двое мужчин, 1989 года рождения, используя клейкую прозрачную ленту вечером 24 октября в лесном массиве привязали пенсионера к дереву.

По данным следствия, подозреваемые хотели «помочь» с разделом совместно нажитого имущества бывшей супруге потерпевшего, с которой у него были напряженные отношения. 30-летние мужчины рассчитывали на то, что женщина за это заплатит. Официально подозреваемые нигде не работали, ранее неоднократно судимы.

Кроме того, следователями установлено, что за две недели до произошедшего между потерпевшим и одним из подозреваемых произошел конфликт, в результате которого 30-летний мужчина нанес пенсионеру удар в область головы.

Следователями осмотрено место происшествия, назначен ряд экспертиз, с участием потерпевшего и двух подозреваемых проведено опознание. С обоими подозреваемыми, а также с бывшей супругой потерпевшего проведены проверки показаний на месте.

Гродненским межрайонным отделом Следственного комитета обоим мужчинам предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 183 (незаконное лишение свободы) Уголовного кодекса Республики Беларусь, к обвиняемым применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

56-летняя бывшая супруга потерпевшего в настоящий момент подозревается в пособничестве к незаконному лишению его свободы (ст. 16 и ч. 1 ст. 183 Уголовного кодекса Республики Беларусь).

В ходе расследования уголовного дела действиям всех его фигурантов будет дана окончательная правовая оценка

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