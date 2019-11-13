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Газопровод низкого давления повредили в Пинске при установке подземных мусорных баков
14.11.2019 — ЧП | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
– 13 ноября в 12.20 в центр Брестского областного управления МЧС от дежурного Брестоблгаза поступило сообщение о порыве газопровода низкого давления на улице Брестской в Пинске. Оперативной группой было установлено, что во время проведения земляных работ по установке подземных мусорных баков Пинске экскаватором ЖКХ был поврежден участок газопровода. Наружный подземный газопровод низкого давления залегал на глубине 1,2 метра. Его рабочее давление составляло 0,3 Мпа. В результате повреждения газопровода произошло отключение газоснабжения трех многоквартирных жилых домов по ул. Брестской.
Напомним, в Пинске специалистами ЖКХ повсеместно устанавливаются комплексные площадки сбора твердых коммунальных отходов. Такие площадки обустроены заглубленными контейнерами для сбора бытового мусора и контейнерами для сбора вторичных материальных ресурсов.
Фото МЧС Беларуси
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> Подробности вчерашнего происшествия с прорывом газопровода в Пинске корреспонденту pinsknews.by сообщили в МЧС Беларуси: – 13 ноября в 12.20 в центр Брестского...
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