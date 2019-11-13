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Похищение человека, вымогательство в Дзержинском районе: расследование завершено

14.11.2019 — ЧП | Единство  
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Источник материала: Единство

Обвиняемыми по уголовному делу признаны жители Дзержинского района: ранее судимый 27-летний слесарь, работающий разнорабочим 17-летний юноша и 20-летняя девушка.

Согласно материалам уголовного дела, все втроем апрельской ночью на автомобиле приехали к дому 29-летнего знакомого. Девушка осталось ждать в машине, а находившийся в состоянии алкогольного опьянения старший обвиняемый и несовершеннолетний проникли в дом. Разбудив хозяина, выманили его на улицу и стали требовать 150 долларов США, которые якобы последний должен был ранее передать 27-летнему мужчине.

С целью вымогательства денежных средств они наносили потерпевшему удары. Потом, с угрозой применения силы, подавив волю мужчины к сопротивлению, поместили его в багажник автомобиля и отвезли в лес. Там принудили лопатой выкопать себе яму, заставили лечь в нее и стали засыпать песком. Получив при таких обстоятельствах от потерпевшего согласие на передачу денежных средств уже в сумме 600 долларов США, отвезли его обратно домой в багажнике.

С момента задержания к обвиняемым применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

По уголовному делу проведены проверки показаний на месте, допросы, очные ставки и иные процессуальные действия.

В ходе работы с обвиняемыми следователи также изобличили их в совершении ряда краж на территории Дзержинского района. В процессе следственных действий выявлено восемь фактов хищений имущества граждан (топлива, автомобильные запчасти, инструменты). Некоторое похищенное имущество возвращено потерпевшим.

По результатам расследования действия несовершеннолетнего и 27-летнего мужчины квалифицированы по ч. 2 ст. 208 (вымогательство) Уголовного кодекса, п. 3,6 ч. 2 ст. 182 (похищение человека) Уголовного кодекса и ч. 2 ст. 205 (кража) Уголовного кодекса. Также старшему обвиняемому вменяется ст. 417 (уклонение осужденного от исполнения приговора суда о лишении права заниматься определенной деятельностью) Уголовного кодекса. Девушка обвиняется по ч. 2 ст. 208 (вымогательство) Уголовного кодекса

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

Официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног

 
 
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Дзержинским районным отделом Следственного комитета завершено расследование уголовного дела о похищении человека и иных корыстных преступлениях.
 
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