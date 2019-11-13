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Из-за упавшего дерева остановились три цеха на новополоцком «Полимире»

14.11.2019 15:09 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На новополоцком заводе «Полимир» 13 ноября остановились три цеха: на линию электропередачи упало дерево, сообщает МЧС.

В 19.15 на подстанции «Полоцк-330» в Новополоцке произошло аварийное отключение электроэнергии. В связи с этим перестало работать оборудование в цехах №№ 102, 104 и 105 завода «Полимир» ОАО «Нафтан». Здесь приостановили выпуск этилена и полиэтилена.

Причиной отключения электроэнергии стало падение дерева на линию электропередачи.

В цехе № 102 работу восстановили быстро. А в двух других технологический процесс должны запустить к вечеру 14 ноября.

Пострадавших нет.

 
 
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В одном цехе работу восстановили быстро. А в двух других технологический процесс должны запустить к вечеру 14 ноября.
 
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