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Из-за упавшего дерева остановились три цеха на новополоцком «Полимире»
Источник материала: Tut.by
На новополоцком заводе «Полимир» 13 ноября остановились три цеха: на линию электропередачи упало дерево,
В 19.15 на подстанции «Полоцк-330» в Новополоцке произошло аварийное отключение электроэнергии. В связи с этим перестало работать оборудование в цехах №№ 102, 104 и 105 завода «Полимир» ОАО «Нафтан». Здесь приостановили выпуск этилена и полиэтилена.
Причиной отключения электроэнергии стало падение дерева на линию электропередачи.
В цехе № 102 работу восстановили быстро. А в двух других технологический процесс должны запустить к вечеру 14 ноября.
Пострадавших нет.
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В одном цехе работу восстановили быстро. А в двух других технологический процесс должны запустить к вечеру 14 ноября.
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