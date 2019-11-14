ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Калифорнии 15-летний подросток устроил стрельбу в школе: есть погибшие и раненые

14.11.2019 22:18 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

15-летний подросток устроил стрельбу в средней школе в городе Санта-Кларита в Калифорнии. Ранения получили 6 человек. Позже одна из пострадавших умерла в больнице, сообщает RTVI.

Один человек погиб и пятеро пострадали при стрельбе в калифорнийской школе. Подозреваемого задержала полиция. Как сообщается в Twitter шерифа округа Лос-Анджелес, стрелку 15 лет, он госпитализирован с ранением.

В результате стрельбы пострадали 6 человек, трое из них — находились в критическом состоянии. Позже стало известно, что одна из пострадавших умерла в больнице от полученных ранений.

В школе, где произошла стрельба, обучаются 2500 человек. Ее и две соседние начальные школы временно закрыли на время операции по поимке преступника.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В школе, где произошла стрельба, обучаются 2500 человек. Ее и две соседние начальные школы временно закрыли на время операции по поимке преступника.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Из-за упавшего дерева остановились три цеха на новополоцком «Полимире»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • кучинелли официальный сайт в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика