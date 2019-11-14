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В Калифорнии 15-летний подросток устроил стрельбу в школе: есть погибшие и раненые
Источник материала: Tut.by
15-летний подросток устроил стрельбу в средней школе в городе Санта-Кларита в Калифорнии. Ранения получили 6 человек. Позже одна из пострадавших умерла в больнице,
Один человек погиб и пятеро пострадали при стрельбе в калифорнийской школе. Подозреваемого задержала полиция. Как
В результате стрельбы пострадали 6 человек, трое из них — находились в критическом состоянии. Позже стало известно, что одна из пострадавших умерла в больнице от полученных ранений.
В школе, где произошла стрельба, обучаются 2500 человек. Ее и две соседние начальные школы временно закрыли на время операции по поимке преступника.
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В школе, где произошла стрельба, обучаются 2500 человек. Ее и две соседние начальные школы временно закрыли на время операции по поимке преступника.
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