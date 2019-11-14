Воложинские следователи возбудили уголовное дело по факту загрязнения реки

В рамках контроля природоохранного законодательства специалистами были взяты пробы воды из реки Воложинка. Результаты лабораторных исследований показали превышение загрязняющих веществ, что не соответствует установленным требованиям.
По предварительным данным следствия, превышение загрязняющих веществ воды реки обусловлено сбросом неочищенных сточных вод из очистных сооружений, расположенных вблизи деревни Улазовичи Воложинского района.
Согласно предварительной оценке, окружающей среде причинен ущерб в размере более 140 тысяч рублей.
В рамках установления фактических обстоятельств произошедшего допрашиваются работники, должностные лица обслуживающих организаций, изымается соответствующая документация, проводятся иные процессуальные действия.
Особое внимание следователи уделяют установлению причин и условий, способствовавших произошедшему.
Официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног