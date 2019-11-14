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В Гомеле в квартире при пожаре погиб 90-летний пенсионер
Источник материала: Tut.by
В центре Гомеля горела однокомнатная квартира, погиб 90-летний пенсионер,
Трагедия произошла 14 ноября около шести вечера в пятиэтажке на улице Ветковская.
Прибывшие на вызов спасатели на полу в коридоре обнаружили обгоревшее тело хозяина квартиры, а в ванной — сгоревшую стиральную машину.
Причина пожара устанавливается. Рассматриваются две версии — нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.
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Трагедия произошла 14 ноября около шести вечера.
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