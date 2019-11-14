В Гомеле в квартире при пожаре погиб 90-летний пенсионер

Источник материала: Tut.by

В центре Гомеля горела однокомнатная квартира, погиб 90-летний пенсионер, сообщили в МЧС.

Трагедия произошла 14 ноября около шести вечера в пятиэтажке на улице Ветковская.

Прибывшие на вызов спасатели на полу в коридоре обнаружили обгоревшее тело хозяина квартиры, а в ванной — сгоревшую стиральную машину.

Причина пожара устанавливается. Рассматриваются две версии — нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.