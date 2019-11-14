Следователями выясняются обстоятельства убийства мужчины в Вороновском районе

Источник материала: Вороновская газета





Трагедия произошла в д. Утканы Конвелишского сельсовета. Вечером 14 ноября в районную больницу позвонил мужчина, который сообщил о том, что его мать зарезала отца. Медицинскими работниками полученная информация была передана правоохранителям, сообщает телеграм-канал Следственного комитета РБ.

Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа в одном из домов населённого пункта Вороновского района с множественными колото-резаными повреждениями обнаружила тело 65-летнего мужчины.





По предварительным данным, в ходе совместного распития спиртных напитков между супругами возник конфликт. В ходе которого женщина кухонным ножом нанесла мужчине множественные удары по различным частям тела. От полученных телесных повреждений он скончался на месте.

Следователями проведены неотложные следственные действия, обнаружены и изъяты различные предметы и объекты, в том числе нож, по которым планируется назначение ряда исследований.





Вороновским районным отделом Следственного комитета в отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 139 Уголовного кодекса (убийство). В настоящий момент подозреваемая задержана.

Следователями выясняются все обстоятельства произошедшего, в том числе причины и условия, с пособствовавшие совершению преступления.

По материалам Следственного комитета РБ.