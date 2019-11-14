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Следователями выясняются обстоятельства убийства мужчины в Вороновском районе
15.11.2019 — ЧП | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Трагедия произошла в д. Утканы Конвелишского сельсовета. Вечером 14 ноября в районную больницу позвонил мужчина, который сообщил о том, что его мать зарезала отца. Медицинскими работниками полученная информация была передана правоохранителям, сообщает телеграм-канал Следственного комитета РБ.
Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа в одном из домов населённого пункта Вороновского района с множественными колото-резаными повреждениями обнаружила тело 65-летнего мужчины.
По предварительным данным, в ходе совместного распития спиртных напитков между супругами возник конфликт. В ходе которого женщина кухонным ножом нанесла мужчине множественные удары по различным частям тела. От полученных телесных повреждений он скончался на месте.
Следователями проведены неотложные следственные действия, обнаружены и изъяты
Вороновским районным отделом Следственного комитета в отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 139 Уголовного кодекса (убийство). В настоящий момент подозреваемая задержана.
Следователями выясняются все обстоятельства произошедшего, в том числе причины и условия, с
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Трагедия произошла в д. Утканы Конвелишского сельсовета. Вечером 14 ноября в районную больницу позвонил мужчина, который сообщил о том, что его мать зарезала отца....
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