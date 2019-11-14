ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Миорском районе всю ночь искали двух подростков - а те просто боялись вернуться домой

15.11.2019 14:24 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Миорском районе милиция всю ночь искала двух пропавших восьмиклассников. Утром подростков нашли на сеновале: выяснилось, что они прогуляли уроки и боялись возвращаться домой, сообщает УВД.

Один школьник живет в деревне Птицкие, второй — в агрогородке Черессы. Вечером 14 ноября подростки не вернулись домой и родители забили тревогу.

К поиску детей по тревоге подняли весь личный состав местного РОВД. Нашли их только около 10 часов утра 15 ноября: ночь школьники провели на сеновале в деревне Силово.

Восьмиклассники признались, что накануне решили прогулять уроки в школе. А вечером просто побоялись возвращаться домой.

Здоровью детей ничего не угрожает. Сейчас с ними и их родителями работают сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних.

 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
К поиску детей по тревоге подняли весь личный состав местного РОВД. Нашли их только около 10 часов утра 15 ноября.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Следователями выясняются обстоятельства убийства мужчины в Вороновском районе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
15.11.2019
Кобринский вестник
Полесская правда
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика