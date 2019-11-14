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В Миорском районе всю ночь искали двух подростков - а те просто боялись вернуться домой
Источник материала: Tut.by
В Миорском районе милиция всю ночь искала двух пропавших восьмиклассников. Утром подростков нашли на сеновале: выяснилось, что они прогуляли уроки и боялись возвращаться домой,
Один школьник живет в деревне Птицкие, второй — в агрогородке Черессы. Вечером 14 ноября подростки не вернулись домой и родители забили тревогу.
К поиску детей по тревоге подняли весь личный состав местного РОВД. Нашли их только около 10 часов утра 15 ноября: ночь школьники провели на сеновале в деревне Силово.
Восьмиклассники признались, что накануне решили прогулять уроки в школе. А вечером просто побоялись возвращаться домой.
Здоровью детей ничего не угрожает. Сейчас с ними и их родителями работают сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних.
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К поиску детей по тревоге подняли весь личный состав местного РОВД. Нашли их только около 10 часов утра 15 ноября.
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