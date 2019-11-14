Пинчанин на «Ниссане» насмерть сбил шедшего посередине дороги без фликера пешехода

Источник материала: Полесская правда



Авария со смертельным исходом произошла в Лунинецком районе 14 ноября около 18.50.

По предварительной информации ОИОС УВД Брестского облисполкома, 32-летний житель Пинска, управляя автомобилем «Ниссан Теана», на 193-м километре автодороги Р-23 Минск — Микашевичи совершил наезд на шедшего посередине проезжей части дороги во встречном направлении пешехода, который вел в руках велосипед. От полученных травм 56-летний мужчина, житель Житковичского района Гомельской области, скончался на месте ДТП.

В УВД подчеркнули, что пешеход не был обозначен световозвращающими элементами, а на велосипеде отсутствовали фары и светоотражатели. Освидетельствование показало, что в момент ДТП водитель «Ниссана» был трезв.

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