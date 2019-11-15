Двое гродненцев уехали на заработки в Германию и пропали

Источник материала: Tut.by

В Гродно разыскивают двух парней, которые уехали на заработки в Германию и пропали. 21-летний Игорь Тупик отправился за границу 19 августа, а 20-летний Кирилл Мороз выехал из Беларуси в июле этого года. Молодые люди перестали выходить на связь и сейчас их местонахождение неизвестно.



Фото: vk.com/pso_centrspas

Розыском молодых людей занимается Октябрьский РОВД Гродно, а информацию о пропавших разместил поисково-спасательный отряд «ЦентрСпас».

Есть и приметы пропавших парней:

Игорь Тупик — худощавый с темными волосами, рост около 165 сантиметров, на вид 20 лет.

Кирилл Мороз — среднего телосложения, волосы средней длины рыжего цвета, рост около 175 сантиметров, на вид 20 лет.



Фото: vk.com/pso_centrspas

На обоих плечах у молодого человека — татуировка в виде цветка, на животе татуировка в виде надписи, а также черепа в шляпе, на левом предплечье татуировка в виде надписи.

Если вы владеете какой-либо информацией о местонахождении молодых людей — просьба сообщить по телефонам: Милиция: (80152) 79 78 04, 79 78 05 либо 102. ПСО «ЦентрСпас»: +375 (33) 622 45 20, +375 (29) 701−87−23