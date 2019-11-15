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Двое гродненцев уехали на заработки в Германию и пропали
Источник материала: Tut.by
В Гродно разыскивают двух парней, которые уехали на заработки в Германию и пропали. 21-летний Игорь Тупик отправился за границу 19 августа, а 20-летний Кирилл Мороз выехал из Беларуси в июле этого года. Молодые люди перестали выходить на связь и сейчас их местонахождение неизвестно.
Розыском молодых людей занимается Октябрьский РОВД Гродно, а информацию о пропавших
Есть и приметы пропавших парней:
Игорь Тупик — худощавый с темными волосами, рост около 165 сантиметров, на вид 20 лет.
Кирилл Мороз — среднего телосложения, волосы средней длины рыжего цвета, рост около 175 сантиметров, на вид 20 лет.
На обоих плечах у молодого человека — татуировка в виде цветка, на животе татуировка в виде надписи, а также черепа в шляпе, на левом предплечье татуировка в виде надписи.
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В Гродно разыскивают двух парней.
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