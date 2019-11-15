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Обеспечена пожарная безопасность
16.11.2019 — ЧП | Кричевская жизнь
Источник материала: Кричевская жизнь
Контроль за соблюдением мер пожарной безопасности на избирательных участках – одна из важнейших задач, стоящих на данном этапе перед работниками отдела по чрезвычайным ситуациям. С этой целью проведены мониторинги состояния пожарной безопасности всех избирательных участков, руководителям вручены рекомендации для устранения выявленных замечаний. По результатам проведения повторных мониторингов установлено, что на избирательных участках обеспечено соблюдение противопожарного режима.
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Контроль за соблюдением мер пожарной безопасности на избирательных участках – одна из важнейших задач, стоящих на данном этапе перед работниками
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