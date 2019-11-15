Обеспечена пожарная безопасность

Источник материала: Кричевская жизнь

Контроль за соблюдением мер пожарной безопасности на избирательных участках – одна из важнейших задач, стоящих на данном этапе перед работниками отдела по чрезвычайным ситуациям. С этой целью проведены мониторинги состояния пожарной безо­пасности всех избирательных участков, руководителям вручены рекомендации для устранения выявленных замечаний. По результатам проведения повторных мониторингов установлено, что на избирательных участках обеспечено соблюдение противопожарного режима.

РОЧС.