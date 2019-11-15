Источник материала: Кричевская жизнь

Для привлечения внимания к проблеме пожаров и гибели людей из-за неосторожного обращения с огнем при курении спасатели с 11 по 30 ноября проводят акцию «Не прожигай свою жизнь!». Помимо работников МЧС, в ней принимают участие активисты Белорусской молодежной общест­венной организации спасателей-пожарных, а также представители других организаций. Мероприятия проходят в четыре этапа.

Первый этап стартовал 11 ноября. Привлекать внимание к проблеме курения и гибели людей в огне начали в общественном транспорте и на его остановках, на рынках, автовокзалах и автостанциях, железнодорожных станциях. На втором этапе, с 14 по 21 ноября, население информируется о проблеме гибели из-за непотушенной сигареты, напоминаются правила безопасности на предприятиях, в организациях, пунктах общественного питания. С 22 по 28 ноября тематическое информирование продолжат в ВУЗах и ССУЗах. На завершающем этапе, 29-30 ноября, финальные мероприя­тия пройдут в местах массового пребывания людей.

РОЧС.