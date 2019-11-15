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«Не прожигай свою жизнь!»
16.11.2019 — ЧП | Кричевская жизнь
Источник материала: Кричевская жизнь
Для привлечения внимания к проблеме пожаров и гибели людей из-за неосторожного обращения с огнем при курении спасатели с 11 по 30 ноября проводят акцию «Не прожигай свою жизнь!». Помимо работников МЧС, в ней принимают участие активисты Белорусской молодежной общественной организации спасателей-пожарных, а также представители других организаций. Мероприятия проходят в четыре этапа.
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Для привлечения внимания к проблеме пожаров и гибели людей из-за неосторожного обращения с огнем при курении спасатели с 11 по
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