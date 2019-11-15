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Дисциплинированность и осторожность

16.11.2019 — ЧП | Кричевская жизнь  
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Источник материала: Кричевская жизнь

На территории района с 19 по 24 ноября 2019 года проводится респуб­ликанская профилактическая акция «Время стать заметней».
На дороге важно помнить о главном – дисциплинированности и осторожности.
В январе-октябре 2019 г. на территории республики совершено 2750 ДТП, в которых 395 человек погибли и 239 получили травмы. При этом в темное время суток произошло 870 ДТП, в которых 202 человека получили смертельные травмы, 833 – ранения. От общего количества погибших в ДТП в темное время суток 68% (138) составляют уязвимые участники дорожного движения.
Ответственность за нарушение ПДД пешеходами довольно серьезная. Так, к примеру, за переход проезжей части вне пешеходного перехода или за неиспользование световозвращающих элементов в темное время суток предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от 1 до 3 БВ. Для нетрезвых нарушителей штраф составляет от 3 до 5 БВ.
Уважаемые граждане, в случае обнаружения вами лиц, находящихся в состоянии опьянения в пределах проезжей части, убедительная просьба сообщить об этом по тел. 102, анонимность гарантируется.
ОГАИ РОВД.

 
 
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На территории района с 19 по 24 ноября 2019 года проводится респуб­ликанская профилактическая акция «Время стать заметней». На дороге важно
 
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