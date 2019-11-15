Дисциплинированность и осторожность

Источник материала: Кричевская жизнь

На территории района с 19 по 24 ноября 2019 года проводится респуб­ликанская профилактическая акция «Время стать заметней».

На дороге важно помнить о главном – дисциплинированности и осторожности.

В январе-октябре 2019 г. на территории республики совершено 2750 ДТП, в которых 395 человек погибли и 239 получили травмы. При этом в темное время суток произошло 870 ДТП, в которых 202 человека получили смертельные травмы, 833 – ранения. От общего количества погибших в ДТП в темное время суток 68% (138) составляют уязвимые участники дорожного движения.

Ответственность за нарушение ПДД пешеходами довольно серьезная. Так, к примеру, за переход проезжей части вне пешеходного перехода или за неиспользование световозвращающих элементов в темное время суток предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от 1 до 3 БВ. Для нетрезвых нарушителей штраф составляет от 3 до 5 БВ.

Уважаемые граждане, в случае обнаружения вами лиц, находящихся в состоянии опьянения в пределах проезжей части, убедительная просьба сообщить об этом по тел. 102, анонимность гарантируется.

ОГАИ РОВД.