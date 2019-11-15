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Дисциплинированность и осторожность
16.11.2019 — ЧП | Кричевская жизнь
Источник материала: Кричевская жизнь
На территории района с 19 по 24 ноября 2019 года проводится республиканская профилактическая акция «Время стать заметней».
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На территории района с 19 по 24 ноября 2019 года проводится республиканская профилактическая акция «Время стать заметней». На дороге важно
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