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Устанавливается личность мужчины в темной куртке и синих штанах

16.11.2019 14:40 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

ОВД администрации Ленинского района Бреста устанавливается личность мужчины, который 07.11.2019 в 19:51 часов находился в торговом центре, расположенном по адресу: Брест, ул. Советская, 16. Был одет в темную куртку и синие штаны.

Устанавливается личность мужчины в темной куртке и синих штанах

При наличии какой-либо информации о данном мужчине просьба сообщить по телефонам: дежурная часть 211720 (круглосуточно), 213412, 8236590 (МТС - дежурная часть).

 
Теги: Брест
 
 
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  ОВД администрации Ленинского района Бреста устанавливается личность мужчины, который 07.11.2019 в 19:51 часов находился в торговом центре, расположенном по адресу:...
 
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