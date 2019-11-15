Устанавливается личность мужчины в темной куртке и синих штанах

Источник материала: Виртуальный Брест

ОВД администрации Ленинского района Бреста устанавливается личность мужчины, который 07.11.2019 в 19:51 часов находился в торговом центре, расположенном по адресу: Брест, ул. Советская, 16. Был одет в темную куртку и синие штаны.





При наличии какой-либо информации о данном мужчине просьба сообщить по телефонам: дежурная часть 211720 (круглосуточно), 213412, 8236590 (МТС - дежурная часть).