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Устанавливается личность мужчины в темной куртке и синих штанах
16.11.2019 14:40 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
ОВД администрации Ленинского района Бреста устанавливается личность мужчины, который 07.11.2019 в 19:51 часов находился в торговом центре, расположенном по адресу: Брест, ул. Советская, 16. Был одет в темную куртку и синие штаны.
При наличии какой-либо информации о данном мужчине просьба сообщить по телефонам: дежурная часть 211720 (круглосуточно), 213412, 8236590 (МТС - дежурная часть).
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ОВД администрации Ленинского района Бреста устанавливается личность мужчины, который 07.11.2019 в 19:51 часов находился в торговом центре, расположенном по адресу:...
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