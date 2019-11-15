ЗЧМТ, ранение глаза, травма грудной клетки и сердца: в МЧС рассказали как спасали мужчину

Источник материала: Виртуальный Брест

16.11.2019 в 10-47 в ЦОУ Брестского областного УМЧС от диспетчера скорой медицинской помощи поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии по адресу: г. Брест, перекресток улиц Суворова и ул. Волгоградская.





По прибытии к месту вызова было установлено, что в результате ДТП, попутное столкновение пяти автомобилей, в одном из автомобилей травмирован пассажир, самостоятельно выбраться не может.





Легковой автомобиль «Ситроен Ксара», принадлежность устанавливается.





В 10-55 работниками МЧС из автомобиля при помощи ручного инструмента спасен (деблокирован) пассажир 1954 г.р., госпитализирован в УЗ «Брестская областная больница», с предварительным диагнозом: ЗЧМТ, проникающее ранение глаза, травма органов грудной клетки и сердца.