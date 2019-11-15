ЗЧМТ, ранение глаза, травма грудной клетки и сердца: в МЧС рассказали как спасали мужчину

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16.11.2019 18:44 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
16.11.2019 в 10-47 в ЦОУ Брестского областного УМЧС от диспетчера скорой медицинской помощи поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии по адресу: г. Брест, перекресток улиц Суворова и ул. Волгоградская.
По прибытии к месту вызова было установлено, что в результате ДТП, попутное столкновение пяти автомобилей, в одном из автомобилей травмирован пассажир, самостоятельно выбраться не может.
Легковой автомобиль «Ситроен Ксара», принадлежность устанавливается.
В 10-55 работниками
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16.11.2019 в 10-47 в ЦОУ Брестского областного УМЧС от диспетчера скорой медицинской помощи поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии по адресу: г....
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