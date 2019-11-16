Житель Пинского района заселил нелегальных квартирантов и получил штраф

Источник материала: Полесская правда



Как сообщили корреспонденту pinsknews.by в инспекции МНС Республики Беларусь по Пинскому району, в ходе проведения контрольных мероприятий налоговые инспекторы установили, что житель Пинского района в период с ноября 2014 года по декабрь 2016 года сдавал внаем другим физическим лицам одну жилую комнату в своей двухкомнатной квартире без уплаты подоходного налога.

– В отношении гражданина налоговой инспекцией составлен акт камеральной проверки и доначислены подоходный налог в фиксированных суммах в общей сумме 134,32 руб., а также пени за несвоевременное исполнение налогового законодательства в сумме 74,14 руб., – отметили в инспекции и добавили, что за умышленную неуплату налога житель Пинского района подлежит привлечению к административной ответственности в соответствии с Кодексом Республики Беларусь об административной ответственности в виде штрафа в размере десяти базовых величин. При вынесении постановления будет учтен факт исполнения возложенной на лицо обязанности, за неисполнение которой налагается административное взыскание — уплата налога.

Справочно: ставка подоходного налога в фиксированных суммах при сдаче внаем жилых помещений на территории Пинского района составляет 7,50 руб. в месяц за каждую сдаваемую комнату.

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