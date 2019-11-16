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Житель Пинского района заселил нелегальных квартирантов и получил штраф
17.11.2019 — ЧП | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
– В отношении гражданина налоговой инспекцией составлен акт камеральной проверки и доначислены подоходный налог в фиксированных суммах в общей сумме 134,32 руб., а также пени за несвоевременное исполнение налогового законодательства в сумме 74,14 руб., – отметили в инспекции и добавили, что за умышленную неуплату налога житель Пинского района подлежит привлечению к административной ответственности в соответствии с Кодексом Республики Беларусь об административной ответственности в виде штрафа в размере десяти базовых величин. При вынесении постановления будет учтен факт исполнения возложенной на лицо обязанности, за неисполнение которой налагается административное взыскание — уплата налога.
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