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Пинчанин попался на попытке провоза крупной партии контрабанды (ВИДЕО)

17.11.2019 — ЧП | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Пинчанин попался на попытке провоза крупной партии контрабанды (ВИДЕО)
Организованную индивидуальным предпринимателем из Пинска незаконную схему перемещения через таможенную границу крупной партии бывших в употреблении шин, которые ограничены ко ввозу на территорию ЕАЭС субъектами хозяйствования, раскрыли брестские таможенники.

Мужчина 1968 года рождения с июня по ноябрь 2019 года организовал незаконный ввоз бывших в употреблении шин для грузовых автомобилей из Польши и Германии.

Так как б/у шины относятся к категории опасных отходов и ограничены ко ввозу на территорию ЕАЭС, перемещение намеренно осуществлялось через белорусско-польскую границу под видом колес в сборе для грузовых авто. А уже на территории Беларуси, России и Казахстана шины снимались и, соответственно, продавались.

По предварительной оценке общая стоимость шин составила более 80 тыс. белорусских рублей.

При проведении комплекса следственных и оперативно-розыскных действий, брестские таможенники изъяли помимо более 2 тыс. бывших в употреблении шин для грузовых автомобилей, свыше 65 тысяч евро и  золотые слитки.

Брестская таможня возбудила уголовное дело в соответствии с  ч. 1 ст. 228 УК Республики Беларусь — «Контрабанда». Еще одним подозреваемым по уголовному делу признан житель Брестской области 1985 года рождения.

По информации Брестской таможни. 

 

 
 
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