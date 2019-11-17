В Калифорнии на семейном празднике произошла стрельба, есть погибшие

Источник материала: Tut.by

Как минимум четыре человека погибли, еще шестеро получили ранения при стрельбе на семейном празднике в городе Фресно в Калифорнии. Об этом 17 ноября написала газета Fresno Bee со ссылкой на полицию.

В полиции уточнили, что нападение произошло вечером 17 ноября (утро 18 ноября по минскому времени). По словам лейтенанта Билла Дули, огонь открыли на заднем дворе одного из домов, когда его жильцы вместе с друзьями смотрели футбол. «Нет никаких сомнений, что это было массовое убийство», — добавил полицейский.

Полицейские выясняют, был ли один нападавший или несколько. О подозреваемых пока не сообщается.

Раненых доставили в больницу. Врачи назвали состояние нескольких человек критическим.

14 ноября в калифорнийском городе Санта-Кларита подросток открыл стрельбу в средней школе и убил двоих человек. Нападавшего смогли задержать.