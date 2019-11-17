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32-летний житель Пружанского района попал под электричку «Брест-Барановичи»

18.11.2019 12:24 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

16 ноября 32-летний житель Пружанского района попал под электричку «Брест-Барановичи» на станции Оранчицы, сообщает МВД.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Инцидент произошел около 18.30. Мужчину в колее нашел работник станции и вызвал скорую. Пострадавший лишился ноги, он доставлен в больницу.

Обстоятельства инцидента устанавливаются.

С начала года на железной дороге в Беларуси произошло 95 несчастных случаев, в результате которых 64 человека погибли и 31 травмирован.

 
Теги: Брест
 
 
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