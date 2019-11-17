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32-летний житель Пружанского района попал под электричку «Брест-Барановичи»
Источник материала: Tut.by
16 ноября 32-летний житель Пружанского района попал под электричку «Брест-Барановичи» на станции Оранчицы,
Инцидент произошел около 18.30. Мужчину в колее нашел работник станции и вызвал скорую. Пострадавший лишился ноги, он доставлен в больницу.
Обстоятельства инцидента устанавливаются.
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Пострадавший выжил, но лишился ноги.
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