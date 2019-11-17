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Самолет врезался в дачный забор: видео происшествия в России

18.11.2019 13:35 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Во Всеволожском районе Ленинградской области камеры наблюдения в дачном товариществе сняли аварийную посадку частного легкомоторного самолета. Машина с отказавшим двигателем пролетела вблизи линии электропередач, после чего на высокой скорости коснулась земли и врезалась в забор. К счастью, ни пилот, ни люди на земле не пострадали.

 
 
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