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Смолевичские следователи устанавливают обстоятельства ДТП, в результате которого погиб пешеход

18.11.2019 — ЧП | Единство  
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Источник материала: Единство

По данным следствия, около 19.15 15 ноября 2019 года 34-летний житель Борисова, управляя автомобилем Audi A6, двигался по автодороге «Слобода - Новосады» в направлении Жодино. Вблизи деревни Высокие Ляды Смолевичского района он совершил наезд на переходившего проезжую часть вне пешеходного перехода мужчину. От полученных телесных повреждений 35-летний житель Смолевичского района скончался на месте.

Следователем с участием специалиста управления ГКСЭ по Минской области и сотрудников ГАИ проведен осмотр места происшествия, зафиксирована следовая картина. По изъятым объектам назначены экспертизы для установления обстоятельств происшествия.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 Уголовного кодекса Республики Беларусь (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Граждан, которые располагают информацией о вышеуказанном происшествии, следователи просят обратиться в Смолевичский РОСК или по телефону: (01776) 2-94-18, (801776) 2-96-25.

Следователи обращают внимание участников дорожного движения на то, что одной из причин дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, особенно в условиях недостаточной освещенности, является плохая видимость пешехода. В темное время суток при неблагоприятных погодных условиях водителям следует соблюдать повышенную осторожность и выбирать такой скоростной режим, который позволил бы вовремя обнаружить опасность. Пешеход, в свою очередь, при пересечении проезжей части должен убедиться в том, что выход на проезжую часть дороги безопасен и своими действиями он не создаст препятствие для движения транспортных средств. В темное время суток действенным способом защиты пешеходов является ношение специальных световозвращающих элементов на одежде или устройств – светоотражателей, фликеров.

Официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног

 
 
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Смолевичским районным отделом Следственного комитета устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, повлекшего смерть пешехода.
 
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