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Автомобиль слетел с обрыва в реку. Водитель и пассажирка погибли

19.11.2019 — ЧП | Радзiма  
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Источник материала: Радзiма

Автомобиль слетел с обрыва в реку. Водитель и пассажирка погибли

Трагический случай произошел утром минувшей субботы, 16 ноября, на одном из участков реки Птичь, больше известном глусчанам как высокий берег.

«Шкода Фелиция», за рулем которой был 38-летний водитель, опрокинулась в реку и ушла под воду. В автомобиле, кроме него, были еще две пассажирки —  48 и 45 лет. Последняя спаслась чудом. Именно она, как рассказал редакции начальник Глусского РОЧС Андрей Каминский, добежала до ближайшего дома и попросила вызвать экстренные службы. Сообщение спасателям поступило в 9:53.


Автомобиль слетел с обрыва в реку. Водитель и пассажирка погибли

Включив сирену, подразделения РОЧС торопились к месту происшествия. Дорога заняла несколько минут, и уже в 10:12 перевернувшийся на крышу автомобиль, который находился на расстоянии около 5 метров от берега и у которого из воды едва были видны задние колеса, спасатели отбуксировали на кромку берега. Одного пострадавшего достали через боковое стекло задней двери, второго —  разбив заднее стекло машины. Работники скорой помощи вместе со спасателями незамедлительно приступили к реанимационным мероприятиям. Борьба за жизнь пострадавших продолжалась 40 минут, после чего медики констатировали их смерть. Выжившая пассажирка (сейчас она находится на лечении в райбольнице) пояснила сотрудникам РОЧС, что в то утро случайно оказалась в автомобиле. Знакомые встретили ее на улице и пригласили проехаться вдоль речки, чтобы полюбоваться красотами природы.

Вообще-то этот берег Птичи, где произошла трагедия, небезопасный, пояснил Андрей Каминский. Он обрывистый, высотою более трех метров. Поэтому, когда спасатели извлекали автомобиль из воды, то вытащили его только до кромки реки. Чтобы поднять его на берег, понадобился кран, который пригнали из «Жилкомхоза».

Весь день прошлой субботы на месте происшествия работала группа в составе сотрудников Глусского РОСК, Глусского РОВД, управления Следственного комитета Республики Беларусь по Могилёвской области, а также эксперты-криминалисты Бобруйского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь. Начальник Глусского РОСК Дмитрий Свиридов пояснил редакции, что сейчас рано давать оценку произошедшему. Назначен ряд криминалистических экспертиз, после чего будут установлены все обстоятельства происшествия. Очевидно только одно, что водитель иномарки ехал по проезженной вблизи реки Птичь дороге. На закруглении он не справился с управлением, в результате чего автомобиль слетел с обрыва в реку. По факту ДТП Глусский РОСК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 317 УК Республики Беларусь (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

Фото предоставлены Глусским РОЧС

 
 
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Трагический случай произошел утром минувшей субботы, 16 ноября, на одном из участков реки Птичь, больше известном глусчанам как высокий берег. «Шкода Фелиция», за...
 
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