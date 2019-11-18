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В Барановичах двухлетняя девочка упала с лестницы. СК проводит проверку
Источник материала: Tut.by
В Барановичах выясняются обстоятельства травмирования двухлетней девочки, сообщает
17 ноября в милицию позвонили из больницы: с телесными повреждениями к ним поступил двухлетний ребенок.
Оказывается, девочка гостила у бабушки с дедушкой. Утром она попыталась забраться по лестнице на второй этаж частного дома, но потеряла равновесие и упала в проем с высоты около 145 сантиметров. При падении ударилась головой о ступени.
Следователи проводят проверку.
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Девочка при падении ударилась головой.
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