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В Барановичах двухлетняя девочка упала с лестницы. СК проводит проверку

19.11.2019 12:53 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Барановичах выясняются обстоятельства травмирования двухлетней девочки, сообщает СК.

17 ноября в милицию позвонили из больницы: с телесными повреждениями к ним поступил двухлетний ребенок.

Оказывается, девочка гостила у бабушки с дедушкой. Утром она попыталась забраться по лестнице на второй этаж частного дома, но потеряла равновесие и упала в проем с высоты около 145 сантиметров. При падении ударилась головой о ступени.

Следователи проводят проверку.

 
 
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