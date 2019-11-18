У жителей Гродненского региона изъяли шесть с половиной километров сетей

Источник материала: Вороновская газета





Часть сеточного арсенала обнаружили в доме мужчины в Мостовском районе.

Кроме того, была найдена, предположительно, электроловильная установка, сообщает tvr.by

Второй нарушитель пошел дальше и продавал ловушки на рынке. Отметим, для торговца это уже не первое задержание. Его уже привлекали к ответственности за хранение и сбыт запрещенных орудий лова.

tvr.by