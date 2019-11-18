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У жителей Гродненского региона изъяли шесть с половиной километров сетей
19.11.2019 — ЧП | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Часть сеточного арсенала обнаружили в доме мужчины в Мостовском районе.
Кроме того, была найдена, предположительно, электроловильная установка, сообщает
Второй нарушитель пошел дальше и продавал ловушки на рынке. Отметим, для торговца это уже не первое задержание. Его уже привлекали к ответственности за хранение и сбыт запрещенных орудий лова.
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Часть сеточного арсенала обнаружили в доме мужчины в Мостовском районе. Кроме того, была найдена, предположительно, электроловильная установка, сообщает tvr.by...
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