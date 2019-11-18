Новый знакомый украл у жителя Борисовского района крупную сумму денег

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Правоохранителями было установлено, что к хищению денежных средств причастен новый приятель заявителя, 25-летний местный житель. С ним потерпевший познакомился несколькими днями ранее на улице и пригласил к себе домой. Мужчины решили отметить знакомство. Без спиртного не обошлось.

В процессе общения хозяин обмолвился, что у него в заначке имеется крупная сумма денег. Мысль о наличии в квартире денежных сбережений не давала гостю покоя. Дождавшись, когда хозяин квартиры захмелеет и уснет, новый знакомый принялся осматривать возможные места хранения сбережений. Ему повезло: среди белья в шкафу он обнаружил долларовые купюры. Все деньги он и прикарманил себе.

Со своей добычей парень сразу же поехал в столицу, где благополучно большую часть потратил на развлечения и одежду. Когда финансы закончились, юноша вернулся домой. Там его и задержали сотрудники милиции, парень дал признательные показания.

В отношении злоумышленника Борисовский РОСК возбудил уголовное дело по ч. 2 статьи 205 УК Беларуси. Ему грозит до четырех лет лишения свободы.