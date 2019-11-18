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В Польше задержали жителя Гродненской области, который ограбил ювелирный магазин в Вене
19.11.2019 — ЧП | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
При содействии ГУБОПиК в ночь на 18 ноября в Польше задержан гражданин РБ, причастный к ограблению в Вене.
23 сентября в Вене двое мужчин около 9:30 утра совершили вооруженное ограбление ювелирного магазина. С его владельцам были причинены телесные повреждения. Нападавшие действовали дерзко, произвели несколько предупредительных выстрелов, разбили витрины и, похитив ювелирные изделия, скрылись на заранее подготовленном автомобиле. В настоящее время австрийской полицией в связи с причастностью к совершению данного преступления разыскивается гражданин Беларуси Эдуард Жданович,
В ходе мероприятий, проведенных правоохранителями Австрии, Беларуси и Польши, стало известно, что к совершению данного преступления причастен еще один наш соотечественник, житель Гродненской области. В результате международной спецоперации в ночь с 17 на 18 ноября его задержали в Польше. Мужчина арестован для экстрадиции в Австрию.
ГУБОПиК МВД продолжает работу по сбору доказательств причастности указанных граждан к разбойному нападению.
– В последние годы наблюдается тенденция выезда ранее судимых граждан Беларуси в страны Евросоюза для совершения преступлений. Чтобы противодействовать этому явлению, налажено тесное взаимодействие с правоохранителями иностранных государств. В особенности, это касается работы по раскрытию тяжких преступлений. Все поступающие оттуда запросы тщательно отрабатываются, – пояснил начальник отдела ГУБОПиК МВД Алексей Аксенов.
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При содействии ГУБОПиК в ночь на 18 ноября в Польше задержан гражданин РБ, причастный к ограблению в Вене. 23 сентября в Вене двое мужчин около 9:30 утра совершили...
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