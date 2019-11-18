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По апелляционному протесту прокурора Смолевичского района удовлетворены исковые требования о восстановлении на работе

19.11.2019 — ЧП | Единство  
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Источник материала: Единство

Как установлено, в мае 2015 года директор государственного предприятия «Ж» заключил с начальником отдела капитального строительства З. контракт на 1 год, который впоследствии продлен до 4 мая 2019 года. В июле 2018 г. З. переведен на должность прораба и с ним заключено дополнительное соглашение к прежнему контракту.

Приказом директора предприятия в апреле 2019 г. З. объявлен выговор за халатное отношение к выполнению должностных обязанностей и нарушение исполнительской дисциплины. Кроме того, он уведомлен о непродлении с ним контракта.

Получив уведомление нанимателя о непродлении контракта,   З. обратился в комиссию по трудовым спорам ГП «Ж», которая ходатайствовала перед нанимателем о заключении с З. контракта по имеющейся вакансии животновода.

Между тем, руководитель предприятия издал приказ об увольнении З. 4 мая 2019 г. в связи с истечением срока действия контракта.

Считая приказ о наложении дисциплинарного взыскания в виде выговора и увольнение незаконными, З. обратился в суд с иском об отмене приказа о привлечении его к дисциплинарной ответственности, о восстановлении на работе в должности прораба, взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула и возмещении морального вреда.

В обоснование заявленных требований истец указал:

дисциплинарное взыскание наложено за невыполнение поручения, которое не входило в круг его обязанностей

приказ об увольнении издан при наличии его желания продолжить работу на предприятии животноводом.

         Суд Смолевичского района отменил приказ о привлечении З. к дисциплинарной ответственности.

         В удовлетворении исковых требований о восстановлении на работе, взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула и возмещении морального вреда - отказал.

         Мотивация – приказ о переводе З. на должность животновода либо о приеме его на такую должность нанимателем не издавался и процедура увольнения в связи с истечением срока действия контракта соблюдена.

При проверке законности решения суда первой инстанции прокурор не согласился с принятым решением в части отказа истцу в удовлетворении заявленных им требований.

В апелляционном протесте прокурор Смолевичского района указал, что вывод суда об истечении срока действия контракта с З. является необоснованным, поскольку контракт с ним по должности прораба не заключался. Суд ошибочно исходил из срока действия контракта, заключенного с истцом по должности начальника отдела капитального строительства. При переводе работника на другую работу у того же нанимателя законом не предусмотрено заключение дополнительного соглашения к контракту по прежней должности. Отсутствие контракта с З. по должности прораба свидетельствует о том, что трудовые отношения с ним после перевода продолжены на неопределенный срок. Поэтому увольнение работника в связи с истечением срока контракта является незаконным.

При таких обстоятельствах прокурор просил отменить решение суда Смолевичского района по иску З. к ГП «Ж» в части отказа в иске о восстановлении на работе, взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула и возмещении морального вреда.

Определением судебной коллегии по гражданским делам Минского областного суда решение суда Смолевичского района в части отказа З. о восстановлении на работе, взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула и возмещении морального вреда отменено и вынесено новое решение, которым требования истца в этой части удовлетворены.

Прокурор отдела прокуратуры Минской области младший советник юстиции Анжелика Мазовка

 
 
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По апелляционному протесту прокурора Смолевичского района удовлетворены исковые требования гражданина З. к государственному предприятию «Ж» о восстановлении на...
 
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